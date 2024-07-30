Россия жалуется на взрывы в Курске. Утверждает: сбили несколько ракет – видео

Кремль. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

В России жалуются на ночные взрывы в Курске. Местные власти заявили, что над регионом якобы удалось сбить несколько ракет. Об этом заявлял временный исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По его словам, в ночь на 30 июля в небе над Курском российская противовоздушная оборона якобы сбила четыре ракеты. Он утверждал, что их якобы запустили Вооруженные Силы Украины.

Утром Смирнов писал о том, что в результате атаки на нефтебазе в Курском районе начался пожар, который ликвидировали спасатели.

Местные жители сообщали о звуках взрывов.

LIGA.net обратилась в украинские спецслужбы с просьбой прокомментировать эти заявления.

В России жаловались на взрывы в Рязанской области в ночь на 27 июля. Местные жители сообщали о работе российской ПВО в районе НПЗ и возле военного аэродрома Дягилево.

В тот же день стало известно, что в результате удара разведки были атакованы военный аэродром России в Энгельсе, аэродромы "Дягилево" и "Оленья", где был поврежден бомбардировщик Ту-22М3.

Читайте также: Зеленский поблагодарил ГУР за точность на дистанции 1800 км. Возможно, за удар по "Оленье"