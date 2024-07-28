Зеленский поблагодарил ГУР за точность на дистанции 1800 км. Возможно, за удар по "Оленье"
Президент Владимир Зеленский отметил работу 9-го департамента Главного управления разведки за "точность на дистанции почти 1800 километров" от украинской границы. Глава государства не уточняет, о чем идет речь, но до этого собеседник LIGA.net в разведке сообщил об ударе по российскому аэродрому "Оленья" именно на таком расстоянии от Украины.
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"Также хочу отметить сегодня наших воинов, которые обеспечивают украинскую дальнобойность. А именно – 9-й департамент ГУР: точность на дистанции почти 1800 километров от нашей границы. Действительно очень весомо! Спасибо вам за это", – заявил он.
Президент не уточняет, о каком именно ударе идет речь.
Впрочем, 27 июля собеседник LIGA.net в спецслужбах заявил, что в ночь и утром в результате операции ГУР были атакованы военный аэродром России в Энгельсе, аэродромы "Дягилево" и "Оленья".
На последнем, заявил собеседник, был поврежден бомбардировщик Ту-22М3. Официально украинские чиновники не сообщали о поражении.
"Оленья" как раз и находится на расстоянии около 1800 километров от Украины – в Мурманской области в около 150 км от Финляндии:
- Президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал удар по "Оленье" рядом с его страной: финнам нужно привыкнуть, что неподалеку от их границ идет война, и что Украина будет использовать все средства для победы.
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