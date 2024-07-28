Генштаб подтвердил удар по нефтебазе в Курской области России – видео

Нефтебаза в России (Фото: ресурс окупантов)

В ночь на 28 июля Силы обороны нанесли удар по нефтебазе в Курской области РФ. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Речь идет о нефтебазе "Полевая" в Курском районе. Ее поразили силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Генштаб со ссылкой на разведку сообщил, что в районе расположения объекта работали средства противовоздушной обороны оккупантов. Впоследствии были зафиксированы мощные взрывы и пожар, вероятно, занялись резервуары с нефтепродуктами.

По данным военных, нефтебаза "Полевая" состоит из 11 резервуаров общим объемом 7000 кубометров и используется, в частности, и для обеспечения потребностей Вооруженных сил государства-агрессора.

Кроме того, есть данные о мощных взрывах в районе электроподстанции в Курской области. Подробная информация о последствиях поражения обоих объектов уточняется, отметили в Генштабе.

В ночь на 28 июля российские пропагандисты писали о пожаре на нефтебазе в Курской области после атаки беспилотников.

Впоследствии и. о. губернатор Курской области Смирнов подтвердил эти данные. По его словам, огонь охватил три резервуара с топливом.

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