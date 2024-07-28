Генштаб підтвердив удар по нафтобазі в Курській області Росії – відео

Нафтобаза в Росії (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 28 липня Сили оборони завдали удару по нафтобазі в Курській області РФ. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

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Йдеться про нафтобазу "Польова" в Курському районі. Її уразили силами й засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Генштаб з посиланням на розвідку повідомив, що в районі розташування об’єкта працювали засоби протиповітряної оборони окупантів. Згодом були зафіксовані потужні вибухи та пожежа, ймовірно, зайнялися резервуари з нафтопродуктами.

За даними військових, нафтобаза "Польова" складається з 11 резервуарів загальним об’ємом 7000 кубічних метрів та використовується, зокрема, й для забезпечення потреб Збройних сил держави-агресора.

Окрім цього є дані про потужні вибухи в районі електропідстанції в Курській області. Детальна інформація щодо наслідків ураження обох об’єктів уточнюється, зазначили в Генштабі.

У ніч проти 28 липня російські пропагандисти писали про пожежу на нафтобазі в Курській області після атаки безпілотників.

Згодом в.о. губернатора Курської області Смирнов підтвердив ці дані. За його словами, вогонь охопив три резервуари з пальним.

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