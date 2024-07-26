Сили оборони вдарили ракетами по аеродрому "Саки" в окупованому Криму – фото, відео
У ніч проти 26 липня Сили оборони завдали ракетного удару по військовому аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами
За даними Генштабу, підрозділи ракетних військ вдарили по військовому об’єкту окупантів у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Військові зазначили, що "Саки" – це один з оперативних аеродромів, які РФ використовує для контролю повітряного простору, зокрема акваторії Чорного моря, та завдання авіаударів по українській території.
Інформація щодо наслідків удару уточнюється.
У Генштабі наголосили, що аеродром прикривали "сучасні" російські засоби протиповітряної оборони, які вкотре не змогли захистити важливий військових об’єкт РФ.
Проукраїнський Telegram-канал "Кримський вітер" оприлюднив відео, на якому чутно звуки вибухів і видно пожежу. Автори стверджують, що на кадрах – наслідки прильоту по аеродрому.
- 9 серпня 2022 року у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в районі російської авіабази "Саки" в Новофедорівці. У Росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було. Повітряні сили повідомили про знищення дев'яти літаків окупантів.
- Уночі 21 вересня 2023 року Сили оборони завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому "Саки", повідомили джерела LIGA.net в СБУ.
- 6 січня 2024 року командувач ПС Олещук повідомив, що ЗСУ знищили командний пункт військового аеродрому "Саки".
Читайте також: З'явилися супутникові кадри після удару по базі Росії у Криму – відео