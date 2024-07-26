Сили оборони вдарили ракетами по аеродрому "Саки" в окупованому Криму – фото, відео

"Саки" – це один з оперативних аеродромів, які РФ використовує для завдання авіаударів по Україні

Аеродром в окупованому Криму (Ілюстративне фото: Wikipedia)

У ніч проти 26 липня Сили оборони завдали ракетного удару по військовому аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

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За даними Генштабу, підрозділи ракетних військ вдарили по військовому об’єкту окупантів у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Військові зазначили, що "Саки" – це один з оперативних аеродромів, які РФ використовує для контролю повітряного простору, зокрема акваторії Чорного моря, та завдання авіаударів по українській території.

Інформація щодо наслідків удару уточнюється.

У Генштабі наголосили, що аеродром прикривали "сучасні" російські засоби протиповітряної оборони, які вкотре не змогли захистити важливий військових об’єкт РФ.

Проукраїнський Telegram-канал "Кримський вітер" оприлюднив відео, на якому чутно звуки вибухів і видно пожежу. Автори стверджують, що на кадрах – наслідки прильоту по аеродрому.

Фото: Telegram-канал Кримський вітер

9 серпня 2022 року у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в районі російської авіабази "Саки" в Новофедорівці. У Росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було. Повітряні сили повідомили про знищення дев'яти літаків окупантів.

Уночі 21 вересня 2023 року Сили оборони завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому "Саки", повідомили джерела LIGA.net в СБУ.

в СБУ. 6 січня 2024 року командувач ПС Олещук повідомив, що ЗСУ знищили командний пункт військового аеродрому "Саки".

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