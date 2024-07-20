З'явилися супутникові кадри після удару по базі Росії у Криму – відео

18 липня морські та повітряні дрони СБУ вразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав

Кримський міст (Фото: EPA/Stringer)

З'явилися супутникові знімки після атаки на російську військову базу на озері Донузлав у тимчасово окупованому Криму – внаслідок удару там виникла пожежа. Відповідне відео опублікувало Радіо Свобода.

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На знімках помітні наслідки удару по військовій базі окупантів та сліди пожежі.

Один з осередків пожежі знаходиться на території Донузлавської вітрової станції, але вогонь завдав шкоди військово-морській базі.

18 липня морські та повітряні дрони Служби безпеки України вразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав.

Внаслідок комбінованої атаки морських та повітряних дронів по базі берегової охорони РФ були уражені та виведені з ладу: ⁠штаб з пунктом управління; ⁠склад боєприпасів і техніки; електропідстанція; технічні споруди; ⁠вогневі позиції ворога.

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