З'явилися супутникові кадри після удару по базі Росії у Криму – відео
Кримський міст (Фото: EPA/Stringer)

З'явилися супутникові знімки після атаки на російську військову базу на озері Донузлав у тимчасово окупованому Криму – внаслідок удару там виникла пожежа. Відповідне відео опублікувало Радіо Свобода.

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На знімках помітні наслідки удару по військовій базі окупантів та сліди пожежі.

Один з осередків пожежі знаходиться на території Донузлавської вітрової станції, але вогонь завдав шкоди військово-морській базі.

  • 18 липня морські та повітряні дрони Служби безпеки України вразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав.
  • Внаслідок комбінованої атаки морських та повітряних дронів по базі берегової охорони РФ були уражені та виведені з ладу: ⁠штаб з пунктом управління; ⁠склад боєприпасів і техніки; електропідстанція; технічні споруди; ⁠вогневі позиції ворога.

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