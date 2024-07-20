Появились спутниковые кадры после удара по базе России в Крыму – видео

18 июля морские и воздушные дроны СБУ поразили российскую базу береговой охраны на озере Донузлав

Крымский мост (Фото: EPA/Stringer)

Появились спутниковые снимки после атаки на российскую военную базу на озере Донузлав во временно оккупированном Крыму – в результате удара возник пожар. Соответствующее видео было опубликовано Радио Свобода.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

На снимках заметны последствия удара по военной базе окупантов и следы пожара.

Один из очагов пожара находится на территории Донузлавской ветровой станции, но огонь нанес ущерб военно-морской базе.

18 июля морские и воздушные дроны Службы безопасности Украины поразили базу береговой охраны на озере Донузлав.

В результате комбинированной атаки морских и воздушных дронов по базе береговой охраны РФ были поражены и выведены из строя: ⁠штаб с пунктом управления; ⁠склад боеприпасов и техники; электроподстанция; технические сооружения; ⁠огневые позиции врага.

Читайте также: Россияне массово отменяют туры в Крым: боятся работы ПВО и Крымского моста – разведка