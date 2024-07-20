Появились спутниковые кадры после удара по базе России в Крыму – видео
Появились спутниковые снимки после атаки на российскую военную базу на озере Донузлав во временно оккупированном Крыму – в результате удара возник пожар. Соответствующее видео было опубликовано Радио Свобода.
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На снимках заметны последствия удара по военной базе окупантов и следы пожара.
Один из очагов пожара находится на территории Донузлавской ветровой станции, но огонь нанес ущерб военно-морской базе.
- 18 июля морские и воздушные дроны Службы безопасности Украины поразили базу береговой охраны на озере Донузлав.
- В результате комбинированной атаки морских и воздушных дронов по базе береговой охраны РФ были поражены и выведены из строя: штаб с пунктом управления; склад боеприпасов и техники; электроподстанция; технические сооружения; огневые позиции врага.
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