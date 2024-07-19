Россияне массово отменяют туры в Крым: боятся работы ПВО и Крымского моста – разведка

В ГУР отметили: общекрымский показатель отмены уже забронированных путевок в июне составил более трети

Крымский мост. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Около 80% россиян отказались от туров для незаконного отдыха на курортах оккупированного Крыма. Причина, в частности, в ненадежной работе системы ПВО российских оккупантов. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны.

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В разведке рассказали: прежде всего россиян, которые передумали "греться" на захваченных крымских побережьях, тревожит ситуация с безопасностью.

В частности, они отказываются из-за ненадежной работы системы ПВО захватчиков и уязвимого Крымского моста, который остается основной артерией для "туризма" из России.

В ГУР добавили, что общекрымский показатель отмены уже забронированных путевок в июне составил более трети.

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