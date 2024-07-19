Россияне массово отменяют туры в Крым: боятся работы ПВО и Крымского моста – разведка
Около 80% россиян отказались от туров для незаконного отдыха на курортах оккупированного Крыма. Причина, в частности, в ненадежной работе системы ПВО российских оккупантов. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны.
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
В разведке рассказали: прежде всего россиян, которые передумали "греться" на захваченных крымских побережьях, тревожит ситуация с безопасностью.
В частности, они отказываются из-за ненадежной работы системы ПВО захватчиков и уязвимого Крымского моста, который остается основной артерией для "туризма" из России.
В ГУР добавили, что общекрымский показатель отмены уже забронированных путевок в июне составил более трети.
- В мае Плетенчук сообщил, что ранее в Керченском проливе патрулировало 10-14 катеров и кораблей российских оккупантов, а теперь – ноль. Поэтому захватчики применяют боновые заграждения и баржи рядом с Крымским мостом, а также включили воздушную компоненту.
- Спикер объяснил: из-за отсутствия корабельно-катерного состава в Керченском проливе российские оккупанты стали активно усиливать воздушную компоненту разнообразными самолетами и вертолетами.
- В июне Плетенчук заявил, что уничтожение Крымского моста сейчас дало бы "уже не тот эффект", потому что для военной логистики России он почти не используется – повлияло поражение от СБУ и ВМС.
- 15 июля Россия вывела из оккупированного Крыма последний сторожевой корабль Черноморского флота.
Читайте также: В Одессе показали новейший украинский морской дрон. ВМС: У нас нет, но готовы взять подобный