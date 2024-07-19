Росіяни масово скасовують тури в Крим: бояться роботи ППО та Кримського мосту – розвідка
Майже 80% росіян відмовилися від турів для незаконного відпочинку на курортах окупованого Криму. Причина, зокрема, в ненадійній роботі системи ППО російських окупантів. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.
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У розвідці розповіли: передусім росіян, які передумали "грітися" на захоплених кримських узбережжях, тривожить безпекова ситуація.
Зокрема, вони відмовляються через ненадійну роботу системи ППО загарбників та вразливий Кримський міст, який залишається основною артерією для "туризму" з Росії.
У ГУР додали, що загальнокримський показник скасування вже заброньованих путівок у червні склав понад третину.
- У травні Плетенчук повідомив, що раніше у Керченській протоці патрулювало 10-14 катерів та кораблів російських окупантів, а тепер – нуль. Тому загарбники застосовують бонові загородження та баржі поряд з Кримським мостом, а також долучили повітряну компоненту.
- Речник пояснив: через відсутність корабельно-катерного складу у Керченській протоці російські окупанти стали активно посилювати повітряну компоненту різноманітними літаками та гелікоптерами.
- У червні Плетенчук заявив, що знищення Кримського мосту зараз дало б "уже не той ефект", тому що для військової логістики Росії він майже не використовується — вплинуло ураження від СБУ та ВМС.
- 15 липня Росія вивела з окупованого Криму останній сторожовий корабель Чорноморського флоту.
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