Росіяни масово скасовують тури в Крим: бояться роботи ППО та Кримського мосту – розвідка

У ГУР наголосили: загальнокримський показник скасування вже заброньованих путівок у червні склав понад третину

Кримський міст. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Майже 80% росіян відмовилися від турів для незаконного відпочинку на курортах окупованого Криму. Причина, зокрема, в ненадійній роботі системи ППО російських окупантів. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

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У розвідці розповіли: передусім росіян, які передумали "грітися" на захоплених кримських узбережжях, тривожить безпекова ситуація.

Зокрема, вони відмовляються через ненадійну роботу системи ППО загарбників та вразливий Кримський міст, який залишається основною артерією для "туризму" з Росії.

У ГУР додали, що загальнокримський показник скасування вже заброньованих путівок у червні склав понад третину.

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