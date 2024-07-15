"Запам'ятайте цей день": Росія вивела останній сторожовий корабель з Криму – ВМС

Станом на 17 червня у ВМС заявляли, що третина кораблів Чорноморського флоту була виведена з ладу

Дмитро Плетенчук (Фото: Facebook)

15 липня Росія вивела з окупованого Криму останній сторожовий корабель Чорноморського флоту. Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.

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"Останній сторожовий корабель Чорноморського флоту РФ просто зараз звалює з нашого Криму. Запам'ятайте цей день", – написав він.

Станом на 17 червня Плетенчук заявляв, що третина кораблів Чорноморського флоту була виведена з ладу. За його словами, Сили оборони знищують деякі з них уже після ремонту.

У ніч проти 30 травня бійці воєнної розвідки знищили за допомогою надводних дронів Magura V5 два російські катери КС-701 "Тунець". У ГУР заявили, що два катери не підлягають відновленню після ударів, згодом уточнили: було уражено чотири російські катери "Тунець" і два з них – знищено.

10 червня на російському великому протичовновому кораблі "Адмірал Левченко" почалася пожежа.

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