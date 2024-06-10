ЗСУ: Через нестачу кораблів Росія патрулює Чорне море субмаринами

Дмитро Плетенчук заявив, що в Азово-Чорноморському регіоні окупанти мають чотири субмарини, з яких три – носії крилатих ракет

Російські субмарини (Фото: ресурси ворога)

Після ураження та знищення низки кораблів російські окупанти патрулюють Чорне море субмаринами. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив спікер Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

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"У Чорному морі тепер вони [росіяни] виконують завдання підводними човнами. У них уже сформувалася практика, коли зранку ці підводні човни змінюють один одного", – розповів він.

За словами Плетенчука, в Азово-Чорноморському регіоні окупанти мають чотири субмарини, з яких три – носії крилатих ракет. Два такі підводні човни періодично виходять у море.

Щодо Азовського моря, то там, зазначив спікер, для росіян "безпечніше" – вони так вважають та намагаються організувати там навчальний процес для своїх кораблів. Зараз в акваторії Азовського моря перебувають три великі десантні кораблі РФ і ще три малі ракетні кораблі проєкту "Буян-М".

23 травня 2024 року Плетенчук заявив, що українські військові позбавили російських окупантів носіїв крилатих ракет "Калібр" у Криму, проте ворог ще має подібні кораблі у портах Новоросійська.

У ніч проти 30 травня бійці воєнної розвідки знищили за допомогою надводних дронів Magura V5 два російські катери КС-701 "Тунець". У ГУР заявили, що два катери не підлягають відновленню після ударів, згодом уточнили: було уражено чотири російські катери "Тунець" і два з них – знищено.

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