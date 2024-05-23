Речник ВМС: Носіїв "Калібрів" у Криму більше немає, але є в Новоросійську

Дмитро Плетенчук розповів, що окупанти не можуть дозволити собі вивести з Криму весь флот, оскільки це буде фактично капітуляцією РФ

''Циклон'' (Фото: російські пропагандистські ресурси)

Українські військові позбавили російських окупантів носіїв крилатих ракет "Калібр" у Криму, проте ворог ще має подібні кораблі у портах Новоросійська. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Носії закінчилися у них в Криму, тому що останнім з них був "Циклон" <...> Але у Чорному морі залишаються інші носії, які перебувають у пунктах базування в Новоросійську. Один з підводних човнів, попередньо, який не є носієм, вийшов в море. Проте ця інформація перевіряється, тому що точно підтвердити, що це не носій, важко", – заявив він.

За словами Плетенчука, окупанти не можуть дозволити собі вивести всі судна з кримських вод – там ще залишаються патрульні катери тощо. Водночас ВМС фіксують передислокування деяких російських кораблів до Новоросійська.

"Не можуть вивести з різних причин. По-перше, їх банально нема де ставити в інших локаціях, по-друге, повністю вивести з Криму флот – це, знаєте, виглядатиме трохи "не комільфо", це буде означати фактично капітуляцію", – пояснив речник ВМС.

23 березня 2024 року, за даними військових, Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

6 травня дрон військової розвідки знищив швидкісний катер росіян в окупованому Криму.

У ніч проти 19 травня Сили оборони уразили у тимчасово окупованому Севастополі російський малий ракетний корабель "Циклон".

Читайте також: Плетенчук: У Криму немає ознак формування наступальних угруповань або змін у кількості сил Росії