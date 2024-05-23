Спикер ВМС: Носителей "Калибров" в Крыму больше нет, но есть в Новороссийске

Дмитрий Плетенчук рассказал, что оккупанты не могут позволить себе вывести из Крыма весь флот, поскольку это будет фактически капитуляцией РФ

''Циклон'' (Фото: российские пропагандистские ресурсы)

Украинские военные лишили российских оккупантов носителей крылатых ракет "Калибр" в Крыму, однако у врага еще есть подобные корабли в портах Новороссийска. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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"Носители закончились у них в Крыму, потому что последним из них был "Циклон" <...> Но в Черном море остаются другие носители, которые находятся в пунктах базирования в Новороссийске. Одна из подлодок, предварительно, не являющаяся носителем, вышла в море. Однако эта информация проверяется, потому что точно подтвердить, что это не носитель, тяжело", – заявил он.

По словам Плетенчука, оккупанты не могут позволить себе вывести все суда из крымских вод – там еще остаются патрульные катера и тому подобное. В то же время ВМС фиксируют передислокацию некоторых российских кораблей в Новороссийск.

"Не могут вывести по разным причинам. Во-первых, их банально негде ставить в других локациях, во-вторых, полностью вывести из Крыма флот – это, знаете, будет выглядеть немного "не комильфо", это будет означать фактически капитуляцию", – объяснил спикер ВМС.

23 марта 2024 года, по данным военных, Силы обороны поразили крупные десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.

6 мая дрон военной разведки уничтожил скоростной катер россиян в оккупированном Крыму.

В ночь на 19 мая Силы обороны поразили во временно оккупированном Севастополе российский ракетный корабль "Циклон".

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