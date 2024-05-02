Плетенчук: В Криму немає ознак формування наступальних угруповань або змін у кількості сил Росії
В окупованому Криму наразі не фіксується жодних ознак формування наступальних угруповань чи раптових змін у стані, розташуванні або чисельності ворожої армії. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.
Відповідаючи на запитання щодо перекидання танків і бронетехніки до окупованого Криму кілька тижнів тому та можливої готовності ЗС РФ до руху українських сил углиб окупованого півострова, речник заявив, що ще рано робити висновки щодо можливого посилення цього напрямку діяльності російських сил.
Він наголосив: варто розуміти, що в російської армії можуть відбуватися ротаційні заходи.
"Кожен підрозділ, відповідно, прибуває і відбуває зі своєю технікою. Наразі ознак формування наступальних угруповань або різких змін у стані, положеннні та кількості сил нашого ворога не спостерігається. Так, рух є постійно. Але робити висновки щодо того, що вони якось посилюють саме цей напрямок, поки напевно зарано", — заявив Плетенчук.
Він також зауважив, що росіяни насамперед використовують окуповані території для того, щоб обстрілювати неокуповану частину України.
- 26 квітня у Пентагоні заявили, що українські сили зможуть використовувати отримані від Штатів далекобійні ракети ATACMS для більш ефективних ударів по військах РФ у тимчасово окупованому Криму.