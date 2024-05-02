Плетенчук: В Крыму нет следов формирования групп или изменений в численности сил России

Плетенчук отметил, что россияне прежде всего используют оккупированные территории для того, чтобы обстреливать неоккупированную часть Украины

Дмитрий Плетенчук (Фото: Facebook)

В оккупированном Крыму пока не фиксируется никаких признаков формирования наступательных группировок или внезапных изменений в состоянии, расположении либо численности вражеской армии. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

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Отвечая на вопрос о переброске танков и бронетехники в оккупированный Крым несколько недель назад и возможной готовности ВС РФ к движению украинских сил вглубь оккупированного полуострова, спикер заявил, что еще рано делать выводы относительно возможного усиления этого направления деятельности российских сил.

Он отметил: следует понимать, что в российской армии могут происходить ротационные мероприятия.

"Каждое подразделение, соответственно, прибывает и отбывает со своей техникой. Сейчас признаков формирования наступательных группировок или резких изменений в состоянии, положении и количестве сил нашего врага не наблюдается. Да, движение есть постоянно. Но делать выводы относительно того, что они как-то усиливают именно это направление, пока наверняка рано", – заявил Плетенчук.

Он также отметил, что россияне прежде всего используют оккупированные территории для того, чтобы обстреливать неоккупированную часть Украины.