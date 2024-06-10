ВСУ: Из-за нехватки кораблей Россия патрулирует Черное море субмаринами

Дмитрий Плетенчук заявил, что в Азово-Черноморском регионе оккупанты имеют четыре субмарины, из которых три – носители крылатых ракет

Российские субмарины (Фото: ресурсы врага)

После поражения и уничтожения ряда кораблей российские оккупанты патрулируют Черное море субмаринами. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

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"В Черном море теперь они [россияне] выполняют задачи подводными лодками. У них уже сформировалась практика, когда утром эти подводные лодки сменяют друг друга", – рассказал он.

По словам Плетенчука, в Азово-Черноморском регионе оккупанты имеют четыре субмарины, из которых три – носители крылатых ракет. Две такие подлодки периодически выходят в море.

Что касается Азовского моря, то там, отметил спикер, для россиян "безопаснее" – они так считают и пытаются организовать учебный процесс для своих кораблей. Сейчас в акватории Азовского моря находятся три больших десантных корабля РФ и еще три малых ракетных корабля проекта "Буян-М".

23 мая 2024 года Плетенчук заявил, что украинские военные лишили российских оккупантов носителей крылатых ракет "Калибр" в Крыму, однако враг еще имеет подобные корабли в портах Новороссийска.

В ночь на 30 мая бойцы военной разведки уничтожили с помощью надводных дронов Magura V5 два российских катера КС-701 "Тунец". В ГУР заявили, что два катера не подлежат восстановлению после ударов, впоследствии уточнили: были поражены четыре российских катера "Тунец" и два из них – уничтожены.

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