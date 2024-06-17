Третина Чорноморського флоту Росії виведена з ладу – речник ВМС Плетенчук

Речник ВМС стверджує – значна частина кораблів противника вже "познайомилась" і з дронами, і з ракетами

Дмитро Плетенчук (Фото: Facebook)

Третина кораблів Чорноморського флоту виведена з ладу – знищені або пошкоджені. Сили оборони знищують деякі з них уже після ремонту. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

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Журналісти спитали Плетенчука, скільки кораблів і ракетоносіїв Росії вдалося пошкодити Силам оборони. Він відповів, що офіційно – 28, а ще 10 одиниць в Росії були в ремонті.

"Але багато з тих кораблів, які зараз у них у строю, теж отримували пошкодження. Наприклад, обидва фрегати "Адмірал Ессен", і "Адмірал Макаров", – сказав він.

За його словами, значна частина кораблів противника вже "познайомилася" і з дронами, і з ракетами.

"І деякі з них уже були відновлені. Деякі стоять на ремонтах досі, деякі ще довго стоятимуть через серйозні пошкодження", – акцентував Плетенчук.

Він розповів, що Сили оборони чекали, поки Росія приведе десантні кораблі до ладу й після цього вдарили.

"Ремонтувати їх було надскладно, тому що це 775 проєкт, вони польського виробництва. А поляки, зрозуміло, відмовляються їх обслуговувати. І вони в обхід санкцій намагалися купувати якісь деталі, замінники. Тому я не думаю, що вони зараз будуть поспішати з ремонтом цих ВДК", – додав він.

У ніч проти 30 травня бійці воєнної розвідки знищили за допомогою надводних дронів Magura V5 два російські катери КС-701 "Тунець". У ГУР заявили, що два катери не підлягають відновленню після ударів, згодом уточнили: було уражено чотири російські катери "Тунець" і два з них – знищено.

10 червня на російському великому протичовновому кораблі "Адмірал Левченко" почалася пожежа.

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