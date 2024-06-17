Треть Черноморского флота России выведена из строя – спикер ВМС Плетенчук

Спикер ВМС утверждает – значительная часть кораблей противника уже "познакомилась" и с дронами, и с ракетами

Дмитрий Плетенчук (Фото: Facebook)

Треть кораблей Черноморского флота выведена из строя – уничтожены или повреждены. Силы обороны уничтожают некоторые из них после ремонта. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

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Журналисты спросили Плетенчука, сколько кораблей и ракетоносителей России удалось повредить Силам обороны. Он ответил, что официально – 28, а еще 10 единиц в России были в ремонте.

"Но многие из тех кораблей, которые сейчас у них в строю, тоже получали повреждения. Например, оба фрегата "Адмирал Эссен", и "Адмирал Макаров"", – сказал он.

По его словам, значительная часть кораблей противника уже "познакомилась" и с дронами, и с ракетами.

"И некоторые из них уже были восстановлены. Некоторые стоят на ремонтах до сих пор, некоторые еще долго будут стоять из-за серьезных повреждений", – акцентировал Плетенчук.

Он рассказал, что Силы обороны ждали, пока Россия приведет десантные корабли в порядок и после этого ударили.

"Ремонтировать их было сверхсложно, потому что это 775 проект, они польского производства. А поляки, разумеется, отказываются их обслуживать. И они в обход санкций пытались покупать какие-то детали, заменители. Поэтому я не думаю, что они сейчас будут спешить с ремонтом этих БДК", – добавил он.

В ночь на 30 мая бойцы военной разведки уничтожили с помощью надводных дронов Magura V5 два российских катера КС-701 "Тунец". В ГУР заявили, что два катера не подлежат восстановлению после ударов, позже уточнили: были поражены четыре российских катера "Тунец" и два из них – уничтожены.

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