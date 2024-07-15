"Запомните этот день": Россия вывела последний сторожевой корабль из Крыма – ВМС
15 июля Россия вывела из оккупированного Крыма последний сторожевой корабль Черноморского флота. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук.
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"Последний сторожевой корабль Черноморского флота РФ прямо сейчас сваливает из нашего Крыма. Запомните этот день", – написал он.
По состоянию на 17 июня Плетенчук заявлял, что треть кораблей Черноморского флота была выведена из строя. По его словам, Силы обороны уничтожают некоторые из них после ремонта.
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