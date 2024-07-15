"Запомните этот день": Россия вывела последний сторожевой корабль из Крыма – ВМС

По состоянию на 17 июня в ВМС заявляли, что треть кораблей Черноморского флота была выведена из строя

Дмитрий Плетенчук (Фото: Facebook)

15 июля Россия вывела из оккупированного Крыма последний сторожевой корабль Черноморского флота. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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"Последний сторожевой корабль Черноморского флота РФ прямо сейчас сваливает из нашего Крыма. Запомните этот день", – написал он.

По состоянию на 17 июня Плетенчук заявлял, что треть кораблей Черноморского флота была выведена из строя. По его словам, Силы обороны уничтожают некоторые из них после ремонта.

В ночь на 30 мая бойцы военной разведки уничтожили с помощью надводных дронов Magura V5 два российских катера КС-701 "Тунец". В ГУР заявили, что два катера не подлежат восстановлению после ударов, впоследствии уточнили: были поражены четыре российских катера "Тунец" и два из них – уничтожены.

10 июня на российском крупном противолодочном корабле "Адмирал Левченко" начался пожар.

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