Силы обороны ударили ракетами по аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму – фото, видео
Аэродром в оккупированном Крыму (Иллюстративное фото: Wikipedia)

В ночь на 26 июля Силы обороны нанесли ракетный удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

По данным Генштаба, подразделения ракетных войск ударили по военному объекту оккупантов во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Военные отметили, что "Саки" – это один из оперативных аэродромов, которые РФ использует для контроля воздушного пространства, в частности акватории Черного моря, и нанесения авиаударов по украинской территории.

Информация о последствиях удара уточняется.

В Генштабе подчеркнули, что аэродром прикрывали "современные" российские средства противовоздушной обороны, которые в очередной раз не смогли защитить важный военный объект РФ.

Проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер" обнародовал видео, на котором слышны звуки взрывов и виден пожар. Авторы утверждают, что на кадрах – последствия прилета по аэродрому.

Силы обороны ударили ракетами по аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму – фото, видео
Фото: Telegram-канал Крымский ветер
  • 9 августа 2022 года во временно оккупированном Крыму раздались взрывы в районе российской авиабазы "Саки" в Новофедоровке. В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. Воздушные силы сообщили об уничтожении девяти самолетов оккупантов.
  • Ночью 21 сентября 2023 года Силы обороны нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому "Саки", сообщили источники LIGA.net в СБУ.
  • 6 января командующий ВС Олещук сообщил, что ВСУ уничтожили командный пункт военного аэродрома "Саки".

Читайте также: Появились спутниковые кадры после удара по базе России в Крыму – видео

войнаКрымаэродромсаки