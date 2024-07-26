Силы обороны ударили ракетами по аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму – фото, видео

"Саки" – это один из оперативных аэродромов, которые РФ использует для нанесения авиаударов по Украине

Аэродром в оккупированном Крыму (Иллюстративное фото: Wikipedia)

В ночь на 26 июля Силы обороны нанесли ракетный удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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По данным Генштаба, подразделения ракетных войск ударили по военному объекту оккупантов во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Военные отметили, что "Саки" – это один из оперативных аэродромов, которые РФ использует для контроля воздушного пространства, в частности акватории Черного моря, и нанесения авиаударов по украинской территории.

Информация о последствиях удара уточняется.

В Генштабе подчеркнули, что аэродром прикрывали "современные" российские средства противовоздушной обороны, которые в очередной раз не смогли защитить важный военный объект РФ.

Проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер" обнародовал видео, на котором слышны звуки взрывов и виден пожар. Авторы утверждают, что на кадрах – последствия прилета по аэродрому.

Фото: Telegram-канал Крымский ветер

9 августа 2022 года во временно оккупированном Крыму раздались взрывы в районе российской авиабазы "Саки" в Новофедоровке. В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. Воздушные силы сообщили об уничтожении девяти самолетов оккупантов.

Ночью 21 сентября 2023 года Силы обороны нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому "Саки", сообщили источники LIGA.net в СБУ.

в СБУ. 6 января командующий ВС Олещук сообщил, что ВСУ уничтожили командный пункт военного аэродрома "Саки".

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