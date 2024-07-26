Силы обороны ударили ракетами по аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму – фото, видео
В ночь на 26 июля Силы обороны нанесли ракетный удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
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По данным Генштаба, подразделения ракетных войск ударили по военному объекту оккупантов во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
Военные отметили, что "Саки" – это один из оперативных аэродромов, которые РФ использует для контроля воздушного пространства, в частности акватории Черного моря, и нанесения авиаударов по украинской территории.
Информация о последствиях удара уточняется.
В Генштабе подчеркнули, что аэродром прикрывали "современные" российские средства противовоздушной обороны, которые в очередной раз не смогли защитить важный военный объект РФ.
Проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер" обнародовал видео, на котором слышны звуки взрывов и виден пожар. Авторы утверждают, что на кадрах – последствия прилета по аэродрому.
- 9 августа 2022 года во временно оккупированном Крыму раздались взрывы в районе российской авиабазы "Саки" в Новофедоровке. В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. Воздушные силы сообщили об уничтожении девяти самолетов оккупантов.
- Ночью 21 сентября 2023 года Силы обороны нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому "Саки", сообщили источники LIGA.net в СБУ.
- 6 января командующий ВС Олещук сообщил, что ВСУ уничтожили командный пункт военного аэродрома "Саки".
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