У Курській області РФ після атаки дронів горить нафтобаза – фото, відео

МНС Росії (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 28 липня у Курській області Росії після атаки безпілотників почалася пожежа на нафтобазі. Про це повідомив пропагандистський Telegram-канал Mash, відповідні фото і відео з'явилися в місцевих пабліках.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Близько 01:00 виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смирнов попередив про загрозу атаки дронів. Він заявив, що "сили та засоби приведені в готовність для відбиття атаки".

Водночас пропагандисти Mash стверджують, що близько 01:50 в селі Польова унаслідок атаки безпілотників почалася пожежа на місцевій нафтобазі.

Пропагандистський Telegram-канал SHOT з посиланням на місцевих мешканців пише, що в районі нафтобази було чутно проліт дронів та декілька потужних вибухів. Після вибухів в небі спостерігалося сильне задимлення, розповіли очевидці.

Також в місцевих пабліках з'явилися відповідні фото та відео.

ДОПОВНЕНО О 08:43. Згодом Смирнов підтвердив пожежу на нафтобазі в Курському районі. За його словами, вогонь охопив три резервуари з пальним.

"Ніхто з мешканців та працівників промислового об'єкта не постраждав. У боротьбі з вогнем залучені пожежні команди у складі 82 рятувальників та 32 одиниці спецтехніки. Наразі ліквідовано пожежу на одному резервуарі", – повідомив очільник російського регіону.

Фото: Telegram-канал ASTRA

Фото: Telegram-канал ASTRA

Фото: Telegram-канал ASTRA

14 липня у Курській області спалахнула телевізійна вежа, окупанти заявили про "атаку українських дронів".

У ніч проти 16 липня у Курській області Росії після атаки безпілотника виникла пожежа на заводі низьковольтної апаратури.

Читайте також: Сили оборони вдарили ракетами по аеродрому "Саки" в окупованому Криму – фото, відео