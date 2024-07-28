В Курской области РФ после атаки дронов горит нефтебаза – фото, видео

МЧС России (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 28 июля в Курской области России после атаки беспилотников начался пожар на нефтебазе. Об этом сообщил пропагандистский Telegram-канал Mash, соответствующие фото и видео появились в местных пабликах.

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Около 01:00 исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов предупредил об угрозе атаки дронов. Он заявил, что "силы и средства приведены в готовность для отражения атаки".

В то же время пропагандисты Mash утверждают, что около 01:50 в селе Полевая в результате атаки беспилотников начался пожар на местной нефтебазе.

Пропагандистский Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей пишет, что в районе нефтебазы были слышны пролеты дронов и несколько мощных взрывов. После взрывов в небе наблюдалось сильное задымление, рассказали очевидцы.

Также в местных пабликах появились соответствующие фото и видео.

Фото: Telegram-канал ASTRA

Фото: Telegram-канал ASTRA

Фото: Telegram-канал ASTRA

14 июля в Курской области вспыхнула телевизионная башня, оккупанты заявили об "атаке украинских дронов".

В ночь на 16 июля в Курской области России после атаки беспилотника возник пожар на заводе низковольтной аппаратуры.

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