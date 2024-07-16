У Курській області РФ після атаки дрона горить завод низьковольтної апаратури – відео
У ніч проти 16 липня у Курській області Росії після атаки безпілотника виникла пожежа на заводі низьковольтної апаратури. Про це повідомив виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смирнов і оприлюднив фото. Відповідні відео публікують місцеві пабліки.
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За даними Смирнова, дрон нібито атакував підприємство у селищі Коренево. Унаслідок чого почалась пожежа.
Смирнов зазначив, що з працівників нібито ніхто не постраждав. Пожежу в одному з технологічних цехів ліквідують рятувальники з двох районів.
Водночас Telegram-канал ASTRA пише, що площа пожежі становить понад 400 квадратних метрів.
Обережно, на відео ненормативна лексика.
Коренівський завод випускає розподільчу та регулювальну апаратуру низької напруги. Це один із найбільших російських виробників розподільчого електрообладнання. Вироби підприємства широко використовуються в промисловості та енергетичному комплексі Росії.
- 14 липня у Курській області спалахнула телевізійна вежа, окупанти заявили про "атаку українських дронів".
- У ніч проти 15 липня Брянську область Росії та тимчасово окупований Крим атакували безпілотники. Окупанти заявили, що нібито відбили атаки.
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