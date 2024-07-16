У Курській області РФ після атаки дрона горить завод низьковольтної апаратури – відео

За інформацією місцевої влади, з працівників нібито ніхто не постраждав

Пожежа на заводі (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 16 липня у Курській області Росії після атаки безпілотника виникла пожежа на заводі низьковольтної апаратури. Про це повідомив виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смирнов і оприлюднив фото. Відповідні відео публікують місцеві пабліки.

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За даними Смирнова, дрон нібито атакував підприємство у селищі Коренево. Унаслідок чого почалась пожежа.

Смирнов зазначив, що з працівників нібито ніхто не постраждав. Пожежу в одному з технологічних цехів ліквідують рятувальники з двох районів.

Водночас Telegram-канал ASTRA пише, що площа пожежі становить понад 400 квадратних метрів.

Фото: Telegram-канал Олексія Смирнова

Фото: Telegram-канал Олексія Смирнова

Фото: Telegram-канал Олексія Смирнова

Обережно, на відео ненормативна лексика.

ДОВІДКА Коренівський завод випускає розподільчу та регулювальну апаратуру низької напруги. Це один із найбільших російських виробників розподільчого електрообладнання. Вироби підприємства широко використовуються в промисловості та енергетичному комплексі Росії.

14 липня у Курській області спалахнула телевізійна вежа, окупанти заявили про "атаку українських дронів".

У ніч проти 15 липня Брянську область Росії та тимчасово окупований Крим атакували безпілотники. Окупанти заявили, що нібито відбили атаки.

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