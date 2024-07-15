Росіяни скаржаться на масовану атаку дронів на Брянську область РФ та окупований Крим

Крим (Ілюстративне фото: EPA)

У ніч проти 15 липня Брянську область Росії та тимчасово окупований Крим атакували безпілотники. Про це повідомили губернатор Брянської області Олександр Богомаз та гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв.

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За інформацією Богомаза, вночі у небі над регіоном нібито було збито 17 безпілотників. Очільник області повідомив, що дрони нібито перехопили над територією Севського, Погарського, Брасівського, Трубчевського, Комаричського та Злинковського районів. Травмованих та руйнувань, за словами Богомаза, немає.

Водночас гауляйтер Севастополя розповів, що близько 04:00 сили протиповітряної оборони РФ збили один безпілотник. За його даними, уламки дрона нібито упали в районі мису Фіолент. Згодом Развожаєв повідомив, що атаку безпілотників нібито було відбито.

Водночас проукраїнський Telegram-канал Кримський вітер пише, що в районі Фіоленту було чутно щонайменше вісім вибухів. За інформацією пабліка, були зафіксовані влучання у військові об’єкти окупантів біля мису.

У ніч проти 13 липня безпілотники атакували нафтобазу в Ростовській області РФ. Атака є спецоперацією СБУ. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронних органах.

повідомив співрозмовник у правоохоронних органах. 14 липня у Курській області спалахнула телевізійна вежа, окупанти заявили про "атаку українських дронів".

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