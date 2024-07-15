Россияне жалуются на массированную атаку дронов на Брянскую область и оккупированный Крым

Крым (Иллюстративное фото: EPA)

В ночь на 15 июля Брянскую область России и временно оккупированный Крым атаковали беспилотники. Об этом сообщили губернатор Брянской области Александр Богомаз и гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев.

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По информации Богомаза, ночью в небе над регионом якобы были сбиты 17 беспилотников. Глава области сообщил, что дроны якобы перехватили над территорией Севского, Погарского, Брасовского, Трубчевского, Комаричского и Злынковского районов. Травмированных и разрушений, по словам Богомаза, нет.

В то же время, гауляйтер Севастополя рассказал, что около 04:00 силы противовоздушной обороны РФ сбили один беспилотник. По его данным, обломки дрона якобы упали в районе мыса Фиолент. Позже Развожаев сообщил, что атака беспилотников якобы была отбита.

В то же время проукраинский Telegram-канал Крымский ветер пишет, что в районе Фиолента было слышно по меньшей мере восемь взрывов. По информации паблика, были зафиксированы попадания в военные объекты оккупантов возле мыса.

В ночь на 13 июля беспилотники атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ. Атака является спецоперацией СБУ. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в правоохранительных органах.

сообщил собеседник в правоохранительных органах. 14 июля в Курской области вспыхнула телевизионная башня, оккупанты заявили об "атаке украинских дронов".

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