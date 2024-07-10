Появились спутниковые фото последствий ударов авиации и дронов по Крыму и под Волгоградом

В Волгоградской области, как показывают спутниковые снимки, оба украинских дрона поразили два комплекса емкостей с топливом

Крым (Иллюстративное фото: ЕРА)

Появились спутниковые снимки последствий ударов украинских сил по Волгоградской области РФ и по временно оккупированному Крыму. Фото до и после обнародовало Радио Свобода.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

На спутниковых снимках видны последствия удара украинских сил по военному объекту на мысе Фиолент в Крыму.

Это произошло 1 июля – как подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, тогда украинская авиация нанесла удар по складу боеприпасов россиян.

Также Радио Свобода показало спутниковые снимки последствий удара украинских дронов по нефтебазе в Волгоградской области РФ.

В издании напомнили, что только утром 10 июля российским спасателям удалось потушить пожар на нефтебазе в городе Калач-на-Дону, который начался после удара украинских дронов больше суток назад.

"Спутниковые снимки показывают, что оба БпЛА точно поразили два расположенных на небольшом расстоянии друг от друга комплекса емкостей с топливом – всего семь емкостей", – сказано в сообщении.

Удары были нанесены в ночь на 9 июля, это была операция СБУ и ГУР. В ту же ночь произошла атака на военный аэродром в Астраханской области и электроподстанцию в Ростовской.

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О'Брайен говорил, что Вашингтон позволит Украине вести огонь оружием Штатов на большее расстояние, если Россия попытается расширить фронт.

После удара РФ по детской больнице Охматдет в Киеве в Белом доме заявили, что политика США насчет ударов вглубь России оружием Штатов остается неизменной.

Читайте также: Зеленский призвал США разрешить Украине уничтожать вражеские самолеты в глубине России