Появились спутниковые фото последствий ударов авиации и дронов по Крыму и под Волгоградом
Появились спутниковые снимки последствий ударов украинских сил по Волгоградской области РФ и по временно оккупированному Крыму. Фото до и после обнародовало Радио Свобода.
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На спутниковых снимках видны последствия удара украинских сил по военному объекту на мысе Фиолент в Крыму.
Это произошло 1 июля – как подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, тогда украинская авиация нанесла удар по складу боеприпасов россиян.
Также Радио Свобода показало спутниковые снимки последствий удара украинских дронов по нефтебазе в Волгоградской области РФ.
В издании напомнили, что только утром 10 июля российским спасателям удалось потушить пожар на нефтебазе в городе Калач-на-Дону, который начался после удара украинских дронов больше суток назад.
"Спутниковые снимки показывают, что оба БпЛА точно поразили два расположенных на небольшом расстоянии друг от друга комплекса емкостей с топливом – всего семь емкостей", – сказано в сообщении.
Удары были нанесены в ночь на 9 июля, это была операция СБУ и ГУР. В ту же ночь произошла атака на военный аэродром в Астраханской области и электроподстанцию в Ростовской.
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