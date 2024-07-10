Зеленский призвал США разрешить Украине уничтожать вражеские самолеты в глубине России

По словам президента, расширенное разрешение на удары по РФ поможет защитить Украину от КАБов

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/Leszek Szymanski)

Президент Владимир Зеленский призвал американских союзников снять все ограничения на удары по территории России, в частности по российской авиации: это позволит оградить украинские города от ударов управляемых авиационных бомб. Об этом он заявил во время выступления в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне.

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Зеленский напомнил, что наступление российских оккупантов на Харьковскую область захлебнулось благодаря разрешению США на удары по российским объектам вдоль границы.

"Это российское наступление захлебнулось, и мы отбрасываем российскую армию из зон вблизи Харькова. Мы также уничтожили пусковые установки российских ракет, которые били по Харькову более двух лет каждый день и это дало Харькову защиту от ракетных ударов", – заявил он.

По словам украинского президента, если США снимут все ограничения, позволив ВСУ поражать внутри России вражеские самолеты, это поможет Украине защитить другие города.

Кроме того, с таким разрешением Украина смогла "значительно ограничить российские действия на юге и вытеснить россиян", считает Зеленский.

США не позволили Украине бить предоставленным ими оружием глубже, чем на около 322 км по Москве или Кремлю.

Еще 8 июля 2024 года Белый дом заверил, что политика США по ударам вглубь России не изменилась. Даже после российского массированного удара по Украине и целенаправленной атаки на детскую специализированную больницу "Охматдет".

В то же время, ранее помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О'Брайен говорил, что Вашингтон позволит Украине вести огонь на большее расстояние, если Россия попытается расширить фронт.

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