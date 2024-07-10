Зеленський закликав США дозволити Україні знищувати ворожі літаки вглибині Росії
Президент Володимир Зеленський закликав американських союзників зняти всі обмеження на удари по території Росії, зокрема, по російській авіації: це дозволить захистити українські міста від ударів керованих авіаційних бомб. Про це він заявив під час виступу в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні.
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Зеленський нагадав, що наступ російських окупантів на Харківську область захлинувся завдяки дозволу США на удари по російських об'єктах уздовж кордону.
"Цей російський наступ захлинувся, і ми відштовхуємо російську армію із зон поблизу Харкова. Ми також знищили пускові установки російських ракет, які били по Харкову понад два роки кожного дня і це надало Харкову захист від ракетних ударів", – заявив він.
За словами українського президента, якщо США знімуть всі обмеження, дозволивши ЗСУ уражати всередині Росії ворожі літаки, це допоможе Україні захистити інші її міста.
Крім того, з таким дозволом Україна змогла б "значно обмежити російські дії на півдні й витіснити росіян", вважає Зеленський.
- США не дозволили Україні бити наданою ними зброєю глибше, ніж на близько 322 км по Москві або Кремлю.
- Ще 8 липня 2024 року Білий дім запевнив, що політика США щодо ударів углиб Росії не змінилася. Навіть після російського масованого удару по Україні та цілеспрямованої атаки на дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит".
- Водночас раніше помічник держсекретаря США з питань Європи Джеймс О'Браєн казав, що Вашингтон дозволить Україні вести вогонь на більшу відстань, якщо Росія спробує розширити фронт.
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