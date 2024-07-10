Зеленський закликав США дозволити Україні знищувати ворожі літаки вглибині Росії

За словами президента, розширений дозвіл на удари по РФ допоможе захистити Україні її міста від КАБів

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/Leszek Szymanski)

Президент Володимир Зеленський закликав американських союзників зняти всі обмеження на удари по території Росії, зокрема, по російській авіації: це дозволить захистити українські міста від ударів керованих авіаційних бомб. Про це він заявив під час виступу в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні.

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Зеленський нагадав, що наступ російських окупантів на Харківську область захлинувся завдяки дозволу США на удари по російських об'єктах уздовж кордону.

"Цей російський наступ захлинувся, і ми відштовхуємо російську армію із зон поблизу Харкова. Ми також знищили пускові установки російських ракет, які били по Харкову понад два роки кожного дня і це надало Харкову захист від ракетних ударів", – заявив він.

За словами українського президента, якщо США знімуть всі обмеження, дозволивши ЗСУ уражати всередині Росії ворожі літаки, це допоможе Україні захистити інші її міста.

Крім того, з таким дозволом Україна змогла б "значно обмежити російські дії на півдні й витіснити росіян", вважає Зеленський.

США не дозволили Україні бити наданою ними зброєю глибше, ніж на близько 322 км по Москві або Кремлю.

Ще 8 липня 2024 року Білий дім запевнив, що політика США щодо ударів углиб Росії не змінилася. Навіть після російського масованого удару по Україні та цілеспрямованої атаки на дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит".

Водночас раніше помічник держсекретаря США з питань Європи Джеймс О'Браєн казав, що Вашингтон дозволить Україні вести вогонь на більшу відстань, якщо Росія спробує розширити фронт.

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