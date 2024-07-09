Дроны ударили по электроподстанции и нефтехранилищу в двух областях России – видео

Масштабный пожар бушует на нефтехранилище в Волгоградской области. В Ростовской – горит электроподстанция

Взрыв (Иллюстративное фото: Радио Свобода)

Российские пропагандистские Telegram-каналы заявили, что в ночь на 9 июля беспилотники атаковали ряд областей РФ. В частности, в Волгоградской области дрон попал в нефтехранилище, в Ростовской – в электроподстанцию.

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В результате атаки беспилотников на Ростовскую область на одной из электроподстанций вспыхнул пожар, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"В результате воздушной атаки в Родионово-Несвитайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции. На место выехал пожарный расчет", – написал он.

Россияне также публикуют фото и видео, как утверждается, из города Калач-на-Дону Волгоградской области. Там беспилотники атаковали нефтехранилище, на месте попадания масштабный пожар.

Фото: пропагандисты РФ

Утром 7 июля 2024 года в Воронежской области после атаки дронов детонировал склад боеприпасов.

Это была спецоперация СБУ, а на 9000 кв. м враг хранил ракеты класса "земля-земля", "земля-воздух", снаряды для танков и артиллерии, ящики с патронами для огнестрельного оружия.

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