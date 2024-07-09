Дрони вдарили по електропідстанції та нафтосховищу у двох областях Росії – відео

Масштабна пожежа вирує на нафтосховищі у Волгоградській області. У Ростовській – горить електропідстанція

Вибух (Ілюстративне фото: Радіо Свобода)

Російські пропагандистські Telegram-канали заявили, що в ніч проти 9 липня безпілотники атакували низку областей РФ. Зокрема, у Волгоградській області дрон поцілив у нафтосховище, у Ростовській – у електропідстанцію.

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Унаслідок атаки безпілотників на Ростовську область на одній з електропідстанцій спалахнула пожежа, повідомив губернатор регіону Василь Голубєв.

"Унаслідок повітряної атаки в Родіоново-Несвітайському районі сталося загоряння двох трансформаторів на електропідстанції. На місце виїхав пожежний розрахунок", – написав він.

Росіяни також публікують фото та відео, як стверджується, з міста Калач-на-Дону Волгоградської області. Там безпілотники атакували нафтосховище, на місці влучання масштабна пожежа.

Фото: пропагандисти РФ

Зранку 7 липня 2024 року у Воронезькій області після атаки дронів детонував склад боєприпасів.

Це була спецоперація СБУ, а на 9000 кв. м ворог зберігав ракети класу "земля-земля", "земля-повітря", снаряди для танків і артилерії, ящики з набоями для вогнепальної зброї.

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