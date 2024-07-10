З'явились супутникові фото наслідків ударів авіації і дронів України по Криму і під Волгоградом
З’явились супутникові знімки наслідків ударів українських сил по Волгоградській області РФ і по тимчасово окупованому Криму. Фото до та після оприлюднило Радіо Свобода.
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На супутникових знімках видно наслідки удару українських сил по військовому об'єкту на мисі Фіолент у Криму.
Це сталося 1 липня – як підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, тоді українська авіація завдала удару по складу боєприпасів росіян.
Також Радіо Свобода показало супутникові знімки наслідків удару українських дронів по нафтобазі у Волгоградській області РФ.
У виданні нагадали, що лише вранці 10 липня російським рятувальникам вдалося загасити пожежу на нафтобазі в місті Калач-на-Дону, яка почалася після удару українських дронів понад добу тому.
"Супутникові знімки показують, що обидва БпЛА точно вразили два розташовані на невеликій відстані один від одного комплекси ємностей з паливом – загалом сім ємностей", – йдеться у повідомленні.
Ударів було завдано в ніч проти 9 липня, це була операція СБУ та ГУР. Тієї ж ночі відбулась атака на військовий аеродром в Астраханській області та електропідстанцію у Ростовській.
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