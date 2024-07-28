Президент Финляндии об Оленье: Надо привыкнуть к войне, Украина использует все для победы

В общем, Александр Стубб призвал финнов "оставаться спокойными и внимательными" – и у страны не будет "серьезных проблем"

Александр Стубб (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал удар по российскому военному аэродрому "Оленья" рядом с его страной. Финнам нужно привыкнуть, что неподалеку от их границ идет война – и Украина будет использовать все средства для победы, передает слова политика финский государственный вещатель Yle.

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У Стубба спросили по поводу информации из украинских медиа о дроновом ударе по аэродрому в Мурманской области неподалеку от финской границы.

Президент Финляндии подтвердил, что международная ситуация "остается напряженной", но гражданам страны не стоит беспокоиться по поводу таких инцидентов.

Финский лидер сообщил, что руководство государства следит за ситуацией и готово реагировать.

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Он добавил, что Финляндия находится в контакте, в частности, с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном о том, как следует реагировать на эту и другие атаки.

" Я нахожусь на постоянной связи с премьер-министром в эти дни. Нам нужно привыкнуть к тому, что недалеко от наших границ идет война. И нам нужно привыкнуть к тому, что Украина будет использовать все средства для победы в этой войне", – объяснил Стубб.

Также он добавил, что Россия продолжит свои гибридные атаки.

В общем, президент призвал финнов "оставаться спокойными и внимательными" – и у страны не будет "серьезных проблем".

Расстояние от границы Финляндии до "Оленьи" составляет около 150 км.

Аэродром

27 июля собеседник LIGA.net в спецслужбах сообщил: в ночь и утром в результате операции ГУР были атакованы военный аэродром России в Энгельсе, аэродромы "Дягилево" и "Оленья", где был поврежден бомбардировщик Ту-22М3.

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