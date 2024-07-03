Европе необходимо перейти к "экономике военного времени" – президент Финляндии

Александр Стубб заявил, что Европа должна создать руководство относительно того, как противостоять гибридным атакам со стороны Кремля

Александр Стубб (Фото: Denis Balibouse / EPA)

Президент Финляндии Александр Стубб призвал Европу усилить поддержку Украины и наращивать собственный оборонный потенциал. Его слова приводит издание The Japan Times.

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По словам Стубба, Европе необходимо перейти к "экономике военного времени", объединяя заказы на боеприпасы и оружие, чтобы дать своей оборонной промышленности долгосрочную перспективу.

Кроме государственного финансирования, президент Финляндии призвал Европейский инвестиционный банк, где он ранее был вице-президентом, "выйти за рамки красных линий и активизировать финансирование военной промышленности".

Также Стубб заявил, что Европа должна создать руководство относительно того, как противостоять гибридным атакам. По его словам, это предполагает как планы запуска систем после атак, так и оптимизацию коммуникаций, чтобы создать единый фронт против Кремля.

Он отметил, что кибератаки, глушение GPS, нарушение воздушного пространства и использование иммиграции – это лишь некоторые формы российской гибридной войны, которую Финляндия испытала на себе только в последние месяцы вместе с другими странами восточного фланга НАТО.

11 апреля Стубб заявил, что страны НАТО должны быть менее "воинственными" в своей риторике против РФ и вместо этого готовить свои вооруженные силы к потенциальному конфликту.

10 июня четыре военных самолета РФ нарушили воздушное пространство Финляндии.

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