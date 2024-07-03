Європі необхідно перейти до "економіки воєнного часу" – президент Фінляндії

Александр Стубб заявив, що Європа повинна створити посібник щодо того, як протистояти гібридним атакам з боку Кремля

Александр Стубб (Фото: Denis Balibouse / EPA)

Президент Фінляндії Александр Стубб закликав Європу посилити підтримку України, а також нарощувати власний оборонний потенціал. Його слова наводить видання The Japan Times.

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За словами Стубба, Європі необхідно перейти до "економіки воєнного часу", об’єднуючи замовлення на боєприпаси та зброю, щоб дати своїй оборонній промисловості довгострокову перспективу.

Окрім державного фінансування, президент Фінляндії закликав Європейський інвестиційний банк, де він раніше був віцепрезидентом, "вийти за межі червоних ліній і активізувати фінансування військової промисловості".

Також Стубб заявив, що Європа повинна створити посібник щодо того, як протистояти гібридним атакам. За його словами, це передбачатиме як плани запуску систем після атак, так і оптимізацію комунікацій, щоб створити єдиний фронт проти Кремля.

Він зазначив, що кібератаки, глушіння GPS, порушення повітряного простору та використання імміграції – це лише деякі форми російської гібридної війни, якої Фінляндія зазнала лише впродовж останніх місяців разом з іншими країнами східного флангу НАТО.

11 квітня Стубб заявив, що країни НАТО мають бути менш "войовничими" у своїй риториці проти РФ та замість цього готувати свої збройні сили до потенційного конфлікту.

10 червня чотири військові літаки РФ порушили повітряний простір Фінляндії.

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