Повітряний простір Фінляндії порушив не один російський літак, а чотири – прикордонники країни

Йдеться про два російські бомбардувальники та два винищувачі, зазначила Прикордонна служба

Російський військовий літак (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

10 червня повітряний простір Фінляндії порушили чотири військові літаки Росії, а не один, як вважалося раніше. Про це повідомила Прикордонна служба країни.

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Під час розслідування стало відомо про те, що повітряний простір Фінляндії, імовірно, порушили два російські бомбардувальники та два винищувачі, йдеться у повідомленні.

Російські військові літаки залетіли на 2,5 км вглиб фінської території поблизу міста Ловійса в східній частині Фінської затоки. Розслідування інциденту продовжується, зазначили прикордонники.

10 червня Міністерство оборони Фінляндії повідомило, що російський військовий літак порушив повітряний простір країни. Це перший подібний випадок від моменту вступу Фінляндії до НАТО.

Останній подібний інцидент стався в серпні 2022 року, коли два російські винищувачі влетіли в повітряний простір Фінляндії. У квітні 2023 року країна стала членом Альянсу.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну НАТО посилило протиповітряну оборону на східному фланзі.

29 грудня 2023 року повідомлялося, що протягом року Військово-повітряні сили НАТО по всій Європі понад 300 разів перехоплювали російські військові літаки.

29 лютого 2024 року літаки НАТО перехопили над Балтійським морем два російські винищувачі Су-30М і транспортний літак Ан-72.

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