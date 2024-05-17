Кількість вильотів винищувачів НАТО на перехоплення літаків РФ над Балтикою зросла на 20% – Reuters

У 2023 році винищувачі сил НАТО понад 300 разів підіймалися в небо на перехоплення військових літаків РФ

Mirage 2000-5 та Ан-72 (Фото: Повітряне командування НАТО)

Від початку 2024 року кількість вильотів винищувачів НАТО для перехоплення російських літаків, які наближаються до повітряного простору союзників над регіоном Балтійського моря, зросла на 20-25%. Про це повідомило видання Reuters з посиланням на неназваного співрозмовника в Альянсі.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Співрозмовник видання відмовився назвати конкретні цифри щодо кількості польотів російської військової авіації, зафіксованих поблизу території НАТО. Але наприкінці 2023 року Альянс повідомляв, що винищувачі сил НАТО понад 300 разів підіймалися в небо на перехоплення військових літаків РФ, водночас більшість інцидентів сталася саме над Балтійським морем.

Співрозмовник зазначив, що в НАТО помітили зміни у складі літаків РФ, помічених поблизу території Альянсу. На відміну від минулого, зараз західні пілоти майже не виявляють російських винищувачів та стратегічних бомбардувальників, що наближаються до повітряного простору союзників, частіше це літаки спостереження або транспортна авіація.

Також співрозмовник видання розповів, що російські військові літаки вже давно не передають код транспондера, що вказує на їхнє місцеперебування та висоту, не вказують план польоту і не спілкуються з авіадиспетчерами.