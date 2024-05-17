Reuters: Число вылетов НАТО на перехват самолетов РФ над Балтикой выросло на 20%
С начала 2024 года количество вылетов истребителей НАТО для перехвата российских самолетов, приближающихся к воздушному пространству союзников над регионом Балтийского моря, выросло на 20-25%. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на неназванного собеседника в Альянсе.
Собеседник издания отказался назвать конкретные цифры по количеству полетов российской военной авиации, зафиксированных вблизи территории НАТО. Но в конце 2023 года Альянс сообщал, что истребители сил НАТО более 300 раз поднимались в небо на перехват военных самолетов РФ, при этом большинство инцидентов произошло именно над Балтийским морем.
Собеседник отметил, что в НАТО заметили изменения в составе самолетов РФ, отмеченных вблизи территории Альянса. В отличие от прошлого, сейчас западные пилоты почти не обнаруживают приближающихся к воздушному пространству союзников российских истребителей и стратегических бомбардировщиков, чаще это самолеты наблюдения или транспортная авиация.
Также собеседник рассказал, что российские военные самолеты уже давно не передают код транспондера, указывающий на их местонахождение и высоту, не указывают план полета и не общаются с авиадиспетчерами.
- После начала полномасштабного вторжения России в Украину НАТО усилило противовоздушную оборону на восточном фланге.
- 29 декабря 2023 года сообщалось, что в течение года Военно-воздушные силы НАТО по всей Европе более 300 раз перехватывали российские военные самолеты.
- 29 февраля 2024 года самолеты НАТО перехватили над Балтийским морем два российских истребителя Су-30М и транспортный самолет Ан-72.