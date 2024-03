Самолеты НАТО перехватили российские истребители над Балтийским морем – видео

Российские и французские истребители (Фото: Командование воздушных сил НАТО)

Два французских самолета Mirage 2000-5 перехватили над Балтийским морем два российских истребителя Су-30М и транспортный самолет Ан-72. Командование воздушных сил НАТО сообщило об этом на своей странице в социальной сети X и опубликовало соответствующее видео.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

"Посмотрите, как выглядит перехват вчера над Балтийским морем двумя французскими Mirage 2000-5 двух российских Су-30М", – отмечается в сообщении.

Сразу после этого французские истребители перехватили и российский транспортный самолет Ан-72 в международном пространстве к северу от Польши.

Check out how it looks, when 2 🇫🇷 Mirage 2000-5 intercept 2



Directly after 🇫🇷 fighters были re-tasked k nové mission, где они также intercepted a 🇷🇺 AN-72 плывущего в international airspace North of 🇵🇱 #SecuringTheSkies #NATO pic.twitter.com

March 1, 2024