Самолеты НАТО перехватили российские истребители над Балтийским морем – видео
Два французских самолета Mirage 2000-5 перехватили над Балтийским морем два российских истребителя Су-30М и транспортный самолет Ан-72. Командование воздушных сил НАТО сообщило об этом на своей странице в социальной сети X и опубликовало соответствующее видео.
"Посмотрите, как выглядит перехват вчера над Балтийским морем двумя французскими Mirage 2000-5 двух российских Су-30М", – отмечается в сообщении.
Сразу после этого французские истребители перехватили и российский транспортный самолет Ан-72 в международном пространстве к северу от Польши.
Check out how it looks, when 2 🇫🇷 Mirage 2000-5 intercept 2
Directly after 🇫🇷 fighters были re-tasked k nové mission, где они также intercepted a 🇷🇺 AN-72 плывущего в international airspace North of 🇵🇱 #SecuringTheSkies #NATO pic.twitter.com
- После начала полномасштабного вторжения России в Украину НАТО усилило противовоздушную оборону на восточном фланге.
- 29 декабря сообщалось, что в течение года Военно-воздушные силы НАТО по всей Европе более 300 раз перехватывали российские военные самолеты.