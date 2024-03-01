Літаки НАТО перехопили російські винищувачі над Балтійським морем – відео
Два французькі літаки Mirage 2000-5 перехопили над Балтійським морем два російські винищувачі Су-30М і транспортний літак Ан-72. Командування повітряних сил НАТО повідомило про це на своїй сторінці в соціальній мережі X і опублікувало відповідне відео.
"Подивіться, як виглядає перехоплення вчора над Балтійським морем двома французькими Mirage 2000-5 двох російських Су-30М", – зазначається в повідомленні.
Відразу після цього французькі винищувачі перехопили й російський транспортний літак Ан-72 у міжнародному просторі на північ від Польщі.
Check out how it looks, when 2 🇫🇷 Mirage 2000-5 intercept 2 🇷🇺 SU-30-M aircraft over the Baltic Sea yesterday— NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) March 1, 2024
Directly after 🇫🇷 fighters were re-tasked to a new mission, where they also intercepted a 🇷🇺 AN-72 flying in international airspace North of 🇵🇱#SecuringTheSkies #NATO pic.twitter.com/wszcsdoc4U
- Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України НАТО посилило протиповітряну оборону на східному фланзі.
- 29 грудня повідомлялося, що протягом року Військово-повітряні сили НАТО по всій Європі понад 300 разів перехоплювали російські військові літаки.