Літаки НАТО перехопили російські винищувачі над Балтійським морем – відео
Російські та французькі винищувачі (Фото: Командування повітряних сил НАТО)

Два французькі літаки Mirage 2000-5 перехопили над Балтійським морем два російські винищувачі Су-30М і транспортний літак Ан-72. Командування повітряних сил НАТО повідомило про це на своїй сторінці в соціальній мережі X і опублікувало відповідне відео.

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"Подивіться, як виглядає перехоплення вчора над Балтійським морем двома французькими Mirage 2000-5 двох російських Су-30М", – зазначається в повідомленні.

Відразу після цього французькі винищувачі перехопили й російський транспортний літак Ан-72 у міжнародному просторі на північ від Польщі.

  • Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України НАТО посилило протиповітряну оборону на східному фланзі.
  • 29 грудня повідомлялося, що протягом року Військово-повітряні сили НАТО по всій Європі понад 300 разів перехоплювали російські військові літаки.
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