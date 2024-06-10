Російський військовий літак порушив повітряний простір Фінляндії – Міноборони країни

Літак перебував у повітряному просторі Фінляндії близько двох хвилин, зазначили в оборонному відомстві

Російський літак (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

10 червня російський військовий літак порушив повітряний простір Фінляндії, це перший подібний випадок від моменту вступу країни до НАТО. Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на Міністерство оборони Фінляндії.

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За інформацією оборонного відомства, літак перебував у повітряному просторі Фінляндії близько двох хвилин вранці 10 червня. Інцидент стався у східній частині Фінської затоки. Літак зайшов на територію Фінляндії на глибину понад 2,5 км, зазначили в Міноборони країни.

"Ми серйозно ставимося до ймовірного територіального порушення та негайно розпочали розслідування", – заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

У матеріалі Bloomberg зазначається, що останній подібний інцидент стався в серпні 2022 року, коли два російські винищувачі влетіли в повітряний простір Фінляндії. У квітні 2023 року країна стала членом Альянсу.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну НАТО посилило протиповітряну оборону на східному фланзі.

29 грудня 2023 року повідомлялося, що протягом року Військово-повітряні сили НАТО по всій Європі понад 300 разів перехоплювали російські військові літаки.

29 лютого 2024 року літаки НАТО перехопили над Балтійським морем два російські винищувачі Су-30М і транспортний літак Ан-72.

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