Российский военный самолет нарушил воздушное пространство Финляндии – Минобороны страны

Самолет находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут, отметили в оборонном ведомстве

Российский самолет (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

10 июня российский военный самолет нарушил воздушное пространство Финляндии, это первый подобный случай с момента вступления страны в НАТО. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на Министерство обороны Финляндии.

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По информации оборонного ведомства, самолет находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут утром 10 июня. Инцидент произошел в восточной части Финского залива. Самолет зашел на территорию Финляндии на глубину более 2,5 км, отметили в Минобороны страны.

"Мы серьезно относимся к вероятному территориальному нарушению и немедленно приступили к расследованию", — заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

В материале Bloomberg говорится, что последний подобный инцидент произошел в августе 2022 года, когда два российских истребителя влетели в воздушное пространство Финляндии. В апреле 2023 года страна стала членом Альянса.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину НАТО усилило противовоздушную оборону на восточном фланге.

29 декабря 2023 года сообщалось, что в течение года Военно-воздушные силы НАТО по всей Европе более 300 раз перехватывали российские военные самолеты.

29 февраля 2024 года самолеты НАТО перехватили над Балтийским морем два российских истребителя Су-30М и транспортный самолет Ан-72.

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