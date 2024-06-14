Воздушное пространство Финляндии нарушил не один самолет РФ, а четыре – пограничники

Речь идет о двух российских бомбардировщиках и двух истребителях, отметила Пограничная служба

Российский военный самолет (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

10 июня воздушное пространство Финляндии нарушили четыре военных самолета России, а не один, как считалось ранее. Об этом сообщила Пограничная служба страны.

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В ходе расследования стало известно о том, что воздушное пространство Финляндии, вероятно, нарушили два российских бомбардировщика и два истребителя, говорится в сообщении.

Российские военные самолеты залетели на 2,5 км вглубь финской территории вблизи города Ловийса в восточной части Финского залива. Расследование инцидента продолжается, отметили пограничники.

10 июня Министерство обороны Финляндии сообщило, что российский военный самолет нарушил воздушное пространство страны. Это первый подобный случай с момента вступления Финляндии в НАТО.

Последний подобный инцидент произошел в августе 2022 года, когда два российских истребителя влетели в воздушное пространство Финляндии. В апреле 2023 года страна стала членом Североатлантического союза.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину НАТО усилило противовоздушную оборону на восточном фланге.

29 декабря 2023 года сообщалось, что в течение года Военно-воздушные силы НАТО по всей Европе более 300 раз перехватывали российские военные самолеты.

29 февраля 2024 года самолеты НАТО перехватили над Балтийским морем два российских истребителя Су-30М и транспортный самолет Ан-72.

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