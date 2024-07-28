Президент Фінляндії про Оленью: Треба звикнути до війни, Україна використає все для перемоги
Александр Стубб (Фото: EPA / WILL OLIVER)

Президент Фінляндії Александр Стубб прокоментував удар по російському військовому аеродрому "Оленья" поряд з його країною. Фінам потрібно звикнути, що неподалік від їх кордонів йде війна – і Україна використовуватиме всі засоби для перемоги, передає слова політика фінський державний мовник Yle.

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У Стубба запитали щодо інформації з українських медіа про дроновий удар по летовищу у Мурманській області неподалік від фінського кордону.

Президент Фінляндії підтвердив, що міжнародна ситуація "залишається напруженою", але громадянам країни не варто турбуватися з приводу таких інцидентів.

Фінський лідер повідомив, що керівництво держави стежить за ситуацією та готове реагувати.

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Він додав, що Фінляндія перебуває у контакті, зокрема, з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном стосовно того, як слід реагувати на цю та інші атаки.

"Я перебуваю на постійному зв'язку з прем'єр-міністром у ці дні. Нам потрібно звикнути до того, що неподалік наших кордонів йде війна. І нам треба звикнути до того, що Україна використовуватиме всі засоби для перемоги у цій війні", – пояснив Стубб.

Також він додав, що Росія продовжить свої гібридні атаки.

Загалом, президент закликав фінів "залишатися спокійними та пильними" – і у країни не буде "серйозних проблем".

Відстань від кордону Фінляндії до "Оленьї" становить близько 150 км.

Аэродром "Оленья" (синяя отметка) на карте Викимедиа
Аэродром "Оленья" (синяя отметка) на карте Викимедиа

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