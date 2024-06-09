Фінляндія передає Україні найновітніше озброєння, деяке ще на стадії розробки – топгенерал

Набутий в Україні досвід знадобиться для розвитку новітньої фінської техніки, заявив високопосадовець Оборонних сил Фінляндії

Фінський військовий (Ілюстративне фото: NAINA HELEN JAAMA / EPA)

Фінляндія передає Україні останні новинки своєї оборонної промисловості, деякі з яких ще на стадії розробки. Про це заявив глава відділу військової економіки Оборонних сил Фінляндії генерал-лейтенант Мікко Хейсканен, передає Yle.

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Як зауважує ЗМІ, Фінляндія не розкриває змісту своєї військової допомоги Україні.

Водночас Хейсканен заявив, що країна експортує в Україну не тільки старе озброєння зі складів, але й надсилає останні новинки своєї оборонної промисловості, деякі з яких ще перебувають на стадії розробки.

Військовий додав, що відгуки про використання фінської продукції були позитивними.

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Він вважає, що набутий в Україні досвід знадобиться для розвитку новітньої фінської техніки.

За словами Хейсканена, резерви на виробництво, зроблені Оборонними силами для фінських компаній, можуть бути використані на підтримку України.

Для цього потрібні політична воля та додаткове фінансування, зазначає медіа.

3 квітня Фінляндія оголосила 23-й пакет військової допомоги Україні вартістю 188 млн євро.

29 травня МЗС Фінляндії повідомило, що Україна може завдавати ударів по цілях на території Росії наданою нею зброєю.

6 червня президент Фінляндії заявив, що країна продовжить надавати допомогу Києву, але не відправлятиме свої війська до України.

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