Зеленський: Є домовленості з партнерами щодо ППО

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна має домовленості з партнерами щодо надання додаткових систем протиповітряної оборони, деякі будуть оперативно, але частина – ближче до осені. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

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"Вже є домовленості з партнерами щодо додаткових систем ППО для України, і деякі із цих рішень спрацюють більш оперативно, а частина – ближче до осені. Я вдячний кожному лідеру, кожній державі, які дійсно практично нас у цьому підтримують", – заявив він.

Президент зазначив, що Україна продовжує активну комунікацію з партнерами, анонсував зустрічі та перемовини з європейськими лідерами: "Заради нашої стійкості, нашого захисту від російського терору".

У п'ятницю, 7 червня, агенція Bloomberg з посиланням на анонімні джерела заявила, що у Німеччині розглядають можливість передання Україні додаткової, четвертої, системи ППО Patriot. Наразі підтверджень цьому немає.

Зеленський заявив, що Росії не вдалося реалізувати харківську операцію.

8 червня президент США Байден на зустрічі із Зеленським у Франції оголосив про новий пакет військової допомоги Україні розміром $225 млн.

Міністерство оборони підписало контракт на постачання радіолокаційної системи ControlMaster 200 (CM200) виробництва французької Thales Group

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