Україна замовила у Thales додаткову радіолокаційну систему для ППО

Французька група Thales продасть Україні другий радар Ground Master 200 з системою управління ControlView. Перший Україна купила у 2023 році

Фото: Thales

Міністерство оборони України підписало контракт на постачання радіолокаційної системи ControlMaster 200 (CM200) виробництва французької Thales Group. Про це повідомляється на сайті компанії.

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Вона складається з радара Ground Master 200, системи радіозв'язку і центру керування протиповітряною обороною ControlView. Радіолокаційна система CM200 здатна одночасно спостерігати за повітрям та поверхнею на дальності до 250 кілометрів та значно підвищує експлуатаційні можливості ураження будь-яких систем протиповітряної оборони – від зенітних гармат до ракет підвищеної дальності.

В України уже є одна така система, її купили на початку 2023 року.

"Ця друга система протиповітряної оборони посилить захист території України, дасть змогу завчасно виявляти наявні загрози. Thales пишається тим, що використовує свій досвід на службі захисту України", – заявив Ерве Дамманн, виконавчий віцепрезидент групи.

Thales Group – міжнародна промислова група у сфері безпеки інформаційних та комунікаційних систем авіакосмічного, військового та морського призначення. Підприємства, що входять до складу Thales Group, виробляють повний спектр продукції військового призначення, зокрема засоби зв'язку, радіоелектронної боротьби, радіолокаційні комплекси та багато іншого.

Президент Володимир Зеленський, який 6-7 червня перебував у Франції, у вечірньому зверненні в суботу розповів, що його візит приніс "нові рішення для української оборони".

"Вже є домовленості з партнерами щодо додаткових систем ППО для України, і деякі із цих рішень спрацюють більш оперативно, а частина – ближче до осені", – сказав він.