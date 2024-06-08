Украина заказала у Thales дополнительную радиолокационную систему для ПВО
Министерство обороны Украины подписало контракт на поставку радиолокационной системы ControlMaster 200 (CM200) производства французской Thales Group. Об этом сообщается на сайте компании.
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Она состоит из радара Ground Master 200, системы радиосвязи и центра управления противовоздушной обороной ControlView. Радиолокационная система CM200 способна наблюдать за воздухом и поверхностью на дальности до 250 километров и значительно повышает эксплуатационные возможности поражения любых систем противовоздушной обороны – от зенитных пушек до ракет повышенной дальности.
У Украины уже есть одна такая система, которую купили в начале 2023 года.
"Эта вторая система противовоздушной обороны усилит защиту территории Украины, позволит заблаговременно выявлять имеющиеся угрозы. Thales гордится тем, что использует свой опыт на службе защиты Украины", – заявил Эрве Дамманн, исполнительный вице-президент группы.
Президент Владимир Зеленский, 6-7 июня находившийся во Франции, в вечернем обращении в субботу рассказал, что его визит принес "новые решения для украинской обороны".
"Уже есть договоренности с партнерами по дополнительным системам ПВО для Украины, и некоторые из этих решений сработают более оперативно, а часть – ближе к осени", — сказал он.