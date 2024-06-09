Зеленский: Есть договоренности с партнерами по ПВО

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

У Украины есть договоренности с партнерами по предоставлению дополнительных систем противовоздушной обороны: некоторые будут оперативно, но часть – ближе к осени. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

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"Уже есть договоренности с партнерами по дополнительным системам ПВО для Украины, и некоторые из этих решений сработают более оперативно, а часть – ближе к осени. Я благодарен каждому лидеру, каждому государству, которые действительно практически нас в этом поддерживают", – заявил он.

Президент отметил, что Украина продолжает активную коммуникацию с партнерами и анонсировал встречи и переговоры с европейскими лидерами: "Ради нашей стойкости, нашей защиты от российского террора".

В пятницу, 7 июня, агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники заявило, что в Германии рассматривают возможность передачи Украине дополнительной, четвертой, системы ПВО Patriot. Пока подтверждений этому нет.

Зеленский заявил, что России не удалось реализовать харьковскую операцию.

8 июня президент США Байден на встрече с Зеленским во Франции объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере $225 млн.

Министерство обороны подписало контракт на поставку радиолокационной системы ControlMaster 200 (CM200) производства французской Thales Group

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