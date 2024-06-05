Переговоры Зеленского в Катаре – президент рассчитывает на дальнейшую солидарность страны
В Катаре президент Владимир Зеленский встретился с эмиром страны шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани – украинский лидер рассчитывает на дальнейшую солидарность этой страны. Среди прочего Катар способствует возвращению украинских детей из страны-агрессора России.
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Президент поблагодарил эмира за поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности и всех ключевых резолюций ООН по осуждению полномасштабной агрессии РФ.
Зеленский подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшую солидарность Катара с Украиной в "этот исторический момент".
Глава государства отметил важность катарской поддержки формулы мира, а также рассказал о подготовке к Глобальному саммиту мира – среди тем там будет освобождение пленных и возвращение депортированных украинцев.
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Также президент поблагодарил Катар за содействие в возвращении насильственно вывезенных захватчиками украинских детей и отметил участие страны в соответствующей Международной коалиции – государства договорились продолжить сотрудничество по этому поводу.
Среди прочего стороны обсудили вопросы глобальной продовольственной безопасности и работу экспортного коридора в Черном море, президент поблагодарил главу Катара за участие в инициативе "Зерно из Украины" и выделение средств на ее реализацию. Зеленский пригласил эмира посетить Украину.
Судя по фото, на встрече был также глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Игорь Жовква.
- По состоянию на май 2024 года, в результате войны в Украине считают пропавшим 2021 ребенка.
- 5 июня Зеленский прибыл в Катар, чтобы провести переговоры с главой государства.
- В Пекине состоялись политические консультации между Украиной и Китайской народной республикой – говорили и о Саммите мира.
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