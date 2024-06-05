Зеленський прибув до Катару – країна допомагає у поверненні викрадених Росією дітей

Президент зауважив, що Катар брав активну участь у підготовці Саміту миру

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

5 червня президент Володимир Зеленський прибув до Катару, щоб провести переговори з шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Зеленський акцентував, що Катар допомагає Україні повертати викрадених Росією дітей.

"Ми говоритимемо про продовження цієї роботи як у межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, так і в межах Саміту миру, де це є серед пунктів порядку денного", – наголосив він.

Президент зауважив, що Катар брав активну участь у підготовці Саміту миру та має стати на ньому одним із голосів Близького Сходу за повернення людей додому, глобальну продовольчу та ядерну й енергетичну безпеку.

Також Зеленський додав, що на зустрічі обговориться низка двосторонніх економічних і безпекових питань.

Станом на травень 2024 року, внаслідок війни в Україні вважають зниклою 2021 дитину.

6 грудня за посередництва Катару, команді Офісу та уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця вдалося повернути з окупації ще вісьмох українських дітей.

За даними уповноваженого, станом на кінець січня 2024 року Україні вдалося повернути 518 дітей, серед яких 388 — ті, кого Росія депортувала на свою територію.

25 квітня Лубінець повідомив про те, що Україна передала Катару список з іменами 561 української дитини, яких незаконно вивезли окупанти РФ: цей список вже у російської сторони.

16 травня команда із Save Ukraine повернула з російської окупації родину з чотирма дітьми.

23 травня Україні вдалося повернути ще 13 дітей: сімох із них повернули з окупації, а ще шістьох — у межах реалізації затвердженого плану дій президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.

Читайте також: Зеленський 7 червня зустрінеться з Макроном у Парижі – деталі